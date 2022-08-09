رئيس الوزراء البريطاني يجري اتصالاً بالرئيس الفرنسي

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصالاً هاتفياً اليوم، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها, ومخرجات قمة مجموعة السبع الأخيرة.