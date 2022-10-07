مقتل 5 أفراد من المقاومة اليمنية إثر معارك عنيفة مع الحوثيين بجبهة يافع
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مقتل 5 أفراد من المقاومة اليمنية إثر معارك عنيفة مع الحوثيين بجبهة يافع

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العرب اليوم - مقتل 5 أفراد من المقاومة اليمنية إثر معارك عنيفة مع الحوثيين بجبهة يافع

المقاومة اليمنية الجنوبية
صنعاء _العرب اليوم

لقي خمسة عناصر من إبطال المقاومة اليمنية الجنوبية مصرعهم، إثر معارك عنيفة اندلعت في جبهة الحد بيافع بمحافظة لحج.

وقالت مصادر ميدانية يمنية، وفقا لقناة (اليمن الفضائية)، الجمعة إن "معارك ومواجهات عنيفة اندلعت بين قوات المقاومة والحزام من جهة وبين  عناصر الحوثي من جهة أخرى في جبهة الحد بيافع"، مضيفة أن القوات تصدت لهجوم حوثي كبير على طول الشريط الحدودي بجبهة يافع.

وأشارت المصادر إلى أن القوات اليمنية كبدت الحوثيين العشرات بين قتيل وجريح وكسرت الهجوم العنيف.

 

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مقتل 5 أفراد من المقاومة اليمنية إثر معارك عنيفة مع الحوثيين بجبهة يافع مقتل 5 أفراد من المقاومة اليمنية إثر معارك عنيفة مع الحوثيين بجبهة يافع



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