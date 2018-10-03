عاجل بيان لوزارة الداخلية اليمنية من عدن يرفض بيان المجلس الانتقالي ويصفه بغير المسؤول ويدعو للفتنة والفوضى تحت غطاء شعبي وسلمي وهمي
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عاجل: بيان لوزارة الداخلية اليمنية من عدن يرفض بيان المجلس الانتقالي ويصفه بغير المسؤول ويدعو للفتنة والفوضى تحت غطاء شعبي وسلمي وهمي.

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العرب اليوم - عاجل: بيان لوزارة الداخلية اليمنية من عدن يرفض بيان المجلس الانتقالي ويصفه بغير المسؤول ويدعو للفتنة والفوضى تحت غطاء شعبي وسلمي وهمي.

وزارة الداخلية اليمنية
صنعاء - خالد عبدالواحد

عاجل: بيان لوزارة الداخلية اليمنية من عدن يرفض بيان المجلس الانتقالي ويصفه بغير المسؤول ويدعو للفتنة والفوضى تحت غطاء شعبي وسلمي وهمي.

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عاجل بيان لوزارة الداخلية اليمنية من عدن يرفض بيان المجلس الانتقالي ويصفه بغير المسؤول ويدعو للفتنة والفوضى تحت غطاء شعبي وسلمي وهمي عاجل بيان لوزارة الداخلية اليمنية من عدن يرفض بيان المجلس الانتقالي ويصفه بغير المسؤول ويدعو للفتنة والفوضى تحت غطاء شعبي وسلمي وهمي



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عاجل بيان لوزارة الداخلية اليمنية من عدن يرفض بيان المجلس الانتقالي ويصفه بغير المسؤول ويدعو للفتنة والفوضى تحت غطاء شعبي وسلمي وهمي عاجل بيان لوزارة الداخلية اليمنية من عدن يرفض بيان المجلس الانتقالي ويصفه بغير المسؤول ويدعو للفتنة والفوضى تحت غطاء شعبي وسلمي وهمي



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