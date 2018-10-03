عاجل: بيان لوزارة الداخلية اليمنية من عدن يرفض بيان المجلس الانتقالي ويصفه بغير المسؤول ويدعو للفتنة والفوضى تحت غطاء شعبي وسلمي وهمي.
GMT 23:08 2018 الأربعاء ,03 تشرين الأول / أكتوبرمقتل 3 أشخاص إثر تحطم مروحية فى كوستروما الروسية
GMT 20:35 2018 الأربعاء ,03 تشرين الأول / أكتوبرإصابة 8 أشخاص بجروح إثر انفجار في مدينة كركوك
GMT 23:30 2018 الثلاثاء ,02 تشرين الأول / أكتوبرغادة والى أكدت أن محمد صلاح سوف يشارك فى حملة جديدة للتوعية من مخاطر الإدمان قريبا
GMT 22:41 2018 الثلاثاء ,02 تشرين الأول / أكتوبرالكشف عن وثائق تثبت تورط حركة النهضة في اغتيالات تونس
GMT 12:37 2018 الثلاثاء ,02 تشرين الأول / أكتوبرمقتل شخص بساحل أبين في مدينة عدن جنوب اليمن
يمكننا التنبؤ بما سترتديه ميغان ماركل، دوقة ساسيكس، بعد حضورها عرض أزياء مصممها المفضل "جيفنشي" الذي قدم أحدث مجموعاته في أسبوع الموضة في باريس. وقدمت كلير وايت كيلر، رئيسة دار أزياء "جيفنشي"، وهي المرأة التي صممت فستان زفاف دوقة ساسيكس، مجموعة من التصميمات الفاخرة والمستوحاة من الثمانينات، في باريس يوم الأحد , واختارت ميغان (37 عامًا) العديد من تصاميم جيفنشي خلال سنتها الأولى كدوقة ، وكانت مجموعة صيف وربيع 2019 الجديدة أكثر من مجرد تلميح عن تألق ماركل من فستان سهرة أسود إلى ثوب سهرة أخضر براق. وحظيت المجموعة الجديدة بإشادة واسعة من قبل المطلعين على الموضة ، حيث أعلنت مجلة "Fashionista" أن المجموعة الجديدة "متطورة وأنيقة وفاخرة" , ووصف تايلر ماكول ، الخبير في الموضة، التصاميم بأنها "مثيرة" في الوقت الذي أثنى فيه على السروال القصير والفساتين المسائية. وكانت معظم
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