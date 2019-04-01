طالب في ولاية أريزونا الأميركية يطلق النار على زميله بالمدرسة

أطلق مراهق النار من سلاح أحضره إلى مدرسة في ولاية أريزونا الأميركية، على زميله وأصابه بجروح، وفقا لإدارة شؤون التعليم المحلية.

وذكرت الإدارة في بيان نشرته على الفيسبوك، أن الطالب أحضر خفية مسدسا وأطلق النار على زميله فأصابه، وألقت القوات الأمنية القبض على المهاجم، ونقل المصاب إلى المستشفى بواسطة مروحية".

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن الطالب خطط لهجومه سلفا.