ألمانيا تحذر من عواقب وخيمة على خط أنابيب نورد ستريم 2 إذا هاجمت روسيا أوكرانيا

حذر وزير الاقتصاد الألماني المدافع عن البيئة روبرت هابيك في مقابلة نشرت اليوم السبت من «عواقب وخيمة» قد تطال خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» المثير للجدل إذا شنت روسيا هجوما على أوكرانيا