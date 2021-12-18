ألمانيا تحذر من عواقب وخيمة على خط أنابيب نورد ستريم 2 إذا هاجمت روسيا أوكرانيا
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ألمانيا تحذر من عواقب وخيمة على خط أنابيب نورد ستريم 2 إذا هاجمت روسيا أوكرانيا

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العرب اليوم - ألمانيا تحذر من عواقب وخيمة على خط أنابيب نورد ستريم 2 إذا هاجمت روسيا أوكرانيا

ألمانيا تحذر من عواقب وخيمة على خط أنابيب نورد ستريم 2 إذا هاجمت روسيا أوكرانيا
برلين ـ العرب اليوم

حذر وزير الاقتصاد الألماني المدافع عن البيئة روبرت هابيك في مقابلة نشرت اليوم السبت من «عواقب وخيمة» قد تطال خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» المثير للجدل إذا شنت روسيا هجوما على أوكرانيا

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ألمانيا تحذر من عواقب وخيمة على خط أنابيب نورد ستريم 2 إذا هاجمت روسيا أوكرانيا ألمانيا تحذر من عواقب وخيمة على خط أنابيب نورد ستريم 2 إذا هاجمت روسيا أوكرانيا



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