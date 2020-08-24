«تيك توك» يطعن على قرار ترامب حجب التطبيق في الولايات المتحدة

قدم تطبيق "تيك توك" الصيني أمام محكمة فيدرالية أمريكية طعنا في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حجب التطبيق في الولايات المتحدة وأكد "تيك توك" في مدونته الرسمية على الإنترنت، اليوم الاثنين: "نرفع اليوم شكوى أمام محكمة فدرالية ضد جهود الإدارة (الأمريكية) لحجب "تيك توك" في الولايات المتحدة" وقال "تيك توك" إن قرار ترامب يعد انتهاكا لقانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة"، مشيرا إلى أن التطبيق لا يمثل "الخطر الاستثنائي" مثلما يقول قرار ترامب وأضاف "تيك توك" أن الإدارة الأمريكية تجاهلت جهوده لتبديد مخاوفها الأمنية.