مضادات حزب الله تتصدى لمسيّرة في أجواء ميدون بالبقاع الغربي

أفادت قناة mtv اللبنانية فجر اليوم الجمعة بأن المضادات الأرضية التابعة لحزب الله تتصدى لمسيّرة في أجواء ميدون في البقاع الغربي. وقال موقع "النشرة" اللبناني إن المسيرة مصدرها إسرائيل. وأشار الموقع إلى أن مصدرا مطلعا أوضح لصحيفة "Long War Journal" التابعة لقناة ​الدفاع​ الإسرائيلية، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن ​طائرة إسرائيلية​ بدون طيار استهدفت فوق ​لبنان​ لكنها لم تتضرر من النيران".

وأكدت وسائل ​الإعلام​ الإسرائيلية تعرض ​مسيرة​ أو أكثر لنيران مضادة. وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية إن الحادث يأتي وسط تصاعد التوتر بين حزب الله وتل أبيب حول المحادثات الجارية حول الحدود البحرية بين البلدين. كما ذكرت الصحيفة نقلا عن صحيفة "اللواء" اللبنانية أن هناك معلومات عن احتمال قيام إسرائيل بـ"عملية عسكرية محدودة" ضد لبنان قبل التوصل إلى اتفاق لتجنب اعتبارها مساومة.