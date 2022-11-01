أمير قطر يلتقي بالرئيس العراقي

التقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في العاصمة الجزائرية اليوم، بالرئيس العراقي عبداللطيف رشيد. وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من المستجدات ذات الاهتمام المتبادل، وفي مقدمتها تعزيز العمل العربي المشترك، إضافة إلى تبادل الآراء بشأن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.