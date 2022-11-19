لحظة إطلاق جندي إسرائيلي النار على سيدات فلسطينيات وراء نافذة

بثت وسائل إعلام فلسطينية، لقطات توثق إطلاق أحد جنود الاحتلال النيران على أحد منازل الفلسطينيين في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل.

وأظهر مقطع فيديو، بثته إذاعة الأقصى، جندي الاحتلال وهو يقتحم أحد المنازل، بينما كانت اللقطات مركزة عليه من الأعلى.

ويبدو أن الجندي التفت إلى محاولة تصويره من نافذة بالطابق الأعلى، فأطلق النار مباشرة صوب هذه النافذة التي كانت تحتمي وراءها سيدات.

وسُمعت صرخات السيدات وهي تتعالي من جراء واقعة إطلاق النار؛ تعبيرا عن حالة فزع انتابتهن.وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون تنفيذ اعتداءاتهم الوحشية على الفلسطينيين في البلدة القديمة في مدينة الخليل التي يفرض الاحتلال عليها إغلاقاً لتأمين عمليات اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي المغلق في وجه الفلسطينيين لليوم الثاني على التوالي.

وقالت هيئة مقاومة الاستيطان والجدار، إن المئات من المستوطنين يواصلون استباحة البلدة القديمة في الخليل وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة حيث تطلق الغازات السامة وتعتدي على الفلسطينيين مما أدى لإصابة العديد منهم بجروح وحالات اختناق.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين على أبواب المسجد الأقصى ضمن حملات التضييق التي ينفذها الاحتلال على الوافدين والمصلين في الأقصى.