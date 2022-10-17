قتلى وجرحى فى انفجار في حى بدر بمدينة كركوك العراقية

قالت وسائل إعلام عراقية، إن انفجارا وقع في حي بدر بمدينة كركوك مساء اليوم الإثنين، أسفر حسب المعلومات الأولية عن سقوط ضحايا من الأطفال. وقال شاهد عيان لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين، إنهم سمعوا دوي الإنفجار نحو الساعة 7:00 مساء، مشيراً إلى أن الضحايا هم من الأطفال.