الكلاب الضالة تغزو مدينة أردنية

أفاد شهود عيان بأن الكلاب الضالة غزت شوارع مدينة العقبة الأردنية، مما يشكل مصدر ازعاج وخطرا على سكان المدينة. وقال الشهود إ الكلاب باتت تتجول في قطعان بالشوارع الرئيسية والأحياء السكنية. وتكرّرت الدعوات خلال الشهور الأخيرة من أجل إيجاد حل شامل وفعال لمعالجة هذه الظاهرة والحد من تكاثرها داخل المدينة لما تشكله من خطر على المواطنين والأطفال والطلاب.