التحالف العربي في اليمن يؤكد سندمر موقعاً للحوثيين مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي

قال التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية في بيان مساء الأحد، إن الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكريا لإطلاق عمليات عدائية وأكد التحالف أنه واستجابة للتهديد سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير وطلب التحالف من المدنيين المتواجدين بالمقرات ووزارات الدولة اليمنية بصنعاء إخلاءها فورا.