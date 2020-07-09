رئيسة بوليفيا جانين آنييز تعلن إصابتها بفيروس كورونا
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رئيسة بوليفيا جانين آنييز تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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العرب اليوم - رئيسة بوليفيا جانين آنييز تعلن إصابتها بفيروس كورونا

رئيسة بوليفيا جانين آنييز
سوكريه ـ العرب اليوم

أكدت رئيسة بوليفيا، جانين آنييز، إصابتها بفيروس كورونا بعد خضوعها للفحوصات الطبية.

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رئيسة بوليفيا جانين آنييز تعلن إصابتها بفيروس كورونا رئيسة بوليفيا جانين آنييز تعلن إصابتها بفيروس كورونا



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