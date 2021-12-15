جماعات مسلحة تقتحم مقر المجلس الرئاسي في العاصمة الليبية

أفادت مصادر بأن جماعات مسلحة اقتحمت، مساء الأربعاء، مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة الليبية طرابلس.ونقل موقع "أخبار ليبيا" عن شهود عيان أن "مجموعات مسلحة تسيطر على محيط مقر رئاسة الوزراء في طرابلس".