إسرائيل تقصف أهدافا لحماس في شمال وجنوب قطاع غزة
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إسرائيل تقصف أهدافا لحماس في شمال وجنوب قطاع غزة

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العرب اليوم - إسرائيل تقصف أهدافا لحماس في شمال وجنوب قطاع غزة

الطيران الحربي الإسرائيلي
غزة ـ العرب اليوم

شنت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي غارات على أهداف شملت بنية تحتية وهدفاً بحرياً لحركة حماس في جنوب قطاع غزة ومجمعًا عسكريًا في شمال القطاع.

جاءت هذه الغارات رداً على إطلاق قذائف صاروخية باتجاه الجنوب الإسرائيلي ليلة الخميس/الجمعة.

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إسرائيل تقصف أهدافا لحماس في شمال وجنوب قطاع غزة إسرائيل تقصف أهدافا لحماس في شمال وجنوب قطاع غزة



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