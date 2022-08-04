انهيار مزيد من صوامع القمح في مرفأ بيروت

انهارت أجزاء جديدة من صوامع القمح في مرفأ بيروت بالتزامن مع إحياء اللبنانيين الذكرى الثانية لكارثة انفجار المرفأ. فيما خرجت تظاهرات وسط بيروت تحمل صور الضحايا وتطالب باستكمال التحقيق بالحادث مع المطالبة بلجنة دولية لتقصي الحقائق.