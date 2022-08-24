الجيش اللبناني يتسلم 150 عربة هامفي أمريكية

أعلن الجيش اللبناني أنه تسلّم 150 آلية "هامفي" مقدمة على شكل "هبة من السلطات الأمريكية". وذكر الجيش اليوم، أن اللواء اللوجستي تسلم أمس عبر مرفأ بيروت "١٥٠ آلية هامفي مقدمة هبة من السلطات الأميركية، وذلك ضمن برامج المساعدات الأميركية المخصصة للجيش اللبناني".