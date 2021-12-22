سقوط طائرة مسيرة غير مسلحة قرب مقر جهاز المخابرات العراقي

أفادت مصادر في العراق يوم الأربعاء أن طائرة مسيرة غير مسلحة سقطت بالقرب من جهاز المخابرات العراقي في بغداد وذكر المصدر أن طائرة مسيرة غير مسلحة سقطت قبل بالقرب من مقر جهاز المخابرات العراقي في منطقة المنصور دون أن تتسبب بأي خسائر.وأضاف أن مصادر في جهاز المخابرات تحدثت عن أن الطائرة كانت في مهمة استطلاعية، وسقطت بسبب خلل فني.وأشار المصدر إلى أن الطائرة انطلقت من منطقة الحارثية المجاورة لمنطقة المنصور.