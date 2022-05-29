أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات جراء الاعتداءات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية إلى 200. وأصيب فلسطينيون بالرصاص المطاطي، كما تعرض آخرون للضرب بالهروات من قبل الشرطة الإسرائيلية، وتم نقل العشرات من المصابين للمستشفى لتلقي العلاج فيما تم علاج باقي المصابين ميدانيا.