جرحى في مواجهات بين مؤيدين ورافضين لاستقلال كتالونيا

أصيب خمسة أشخاص وأوقف سبعة آخرون في مواجهات في برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا، بين أعضاء من حزب "فوكس" اليميني المتطرف، كانوا يتظاهرون ضد استقلال الإقليم، ونشطاء مؤيدين للانفصال.

وقدّرت الشرطة عدد متظاهري حزب فوكس بنحو خمسة آلاف شخص، تجمّعوا في العاصمة برشلونة تلبية لدعوة زعيم الحزب سانتياغو أباسكال من أجل "الدفاع حتى الرمق الأخير عن إسبانيا موحّدة".