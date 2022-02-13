مقتل جنديين في هجوم إرهابي في مالي

قتل جنديان ماليان فجر الأحد في شمال مالي إثر هجوم على مركزهما نسب إلى جهاديين، كما أعلن الجيش على وسائل التواصل الاجتماعي وقال الجيش إن مركز نيافونكي تعرض لهجوم قرابة الساعة 2.00 فجرا (2.00 ت. غ.) شنته "مجموعة مسلحة إرهابية" مستخدما التعبير الذي يشير عادة إلى الجهاديين وأضاف: "الحصيلة هي قتيلان في صفوف القوات المسلحة المالية وخمسة قتلى من المهاجمين".