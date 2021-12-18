إيران تقول إن توقف محادثات فيينا كان بسبب أعياد الميلاد وليس بطلب منها

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم السبت، أن بلاده لم تطلب وقف محادثات فيينا مع القوى الدولية حول الاتفاق النووي، مشددًا أن قرار تعليقها مؤقتا اتُخذ بشكل جماعي بسبب عطلة عيد الميلاد. وقال خطيب زاده، في بيان تعليقًا على تصريحات دبلوماسيين أوروبيين، إن إيران طلبت وقف المحادثات مؤقتا “على عكس إدعاء الجانب الغربي بأن إيران طالبت بوقف المحادثات، تدرك كل من الدول الغربية وأعضاء مجموعة 4 +1 تمامًا أن موعد وقف المفاوضات اتخذ بشكل جماعي، مع مراعاة عطلة عيد الميلاد والعام المسيحي الجديد”.