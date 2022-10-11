ارتفاع حصيلة القصف الروسي لأوكرانيا إلى 19 قتيلا و105 مصابين
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ارتفاع حصيلة القصف الروسي لأوكرانيا إلى 19 قتيلا و105 مصابين

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العرب اليوم - ارتفاع حصيلة القصف الروسي لأوكرانيا إلى 19 قتيلا و105 مصابين

القصف الروسي لأوكرانيا
كييف - العرب اليوم

استمرت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم، حيث تقوم وحدات الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق الأوكرانية وضرب مواقع في كييف، فيما تستمر الأخيرة في صد الضربات بدعم غربي.

روسيا: تحقق هدف الضربة ضد المدن الأوكرانية
وفي آخر التطورات، قالت روسيا إنها واصلت شن ضربات جوية طويلة المدى على البنية التحتية للطاقة والجيش في أوكرانيا، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية: «تحقق هدف الضربة، أُصيبت كل المنشآت المستهدفة».

وكتب سادوفي على «تليجرام»: «نتيجة الضربة الصاروخية، سيبقى 30% من لفيف دون كهرباء لفترة مؤقتة، كما أن إمدادات المياه انقطعت أيضا في إثنين من أحياء المدينة، وتسببت ضربات صاروخية روسية أيضا في انقطاع الكهرباء عن منطقة لفيف الإثنين الماضي».

مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا وجرح 105 أشخاص
ومن جانبها أفادت أجهزة الطوارئ الأوكرانية بمقتل ما لا يقل عن 19 شخصا وجرح 105 أشخاص نتيجة الضربات الروسية على مناطق مختلف من أوكرانيا الإثنين الماضي، مشيرة، في إفادتها على حسابها في فيسبوك، أن هذه الحصيلة جاءت بحسب المعلومات الأولية.

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ارتفاع حصيلة القصف الروسي لأوكرانيا إلى 19 قتيلا و105 مصابين ارتفاع حصيلة القصف الروسي لأوكرانيا إلى 19 قتيلا و105 مصابين



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