لأول مرة حماس تقصف مشارف حيفا وتصل الصواريخ إلى هناك بحسب مراسل ريشت كان
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الصحة في غزة تعلن عن 67 شهيدا من بينهم 17 طفلا و 6 سيدات و وإصابة 388 مواطنا المقاومة تطلق رشقات صاروخية متتالية وكبيرة صوب القدس وتل أبيب وبني براك وغلاف غزة وقبلها جنوب حيفا الهلال الاحمر الفلسطيني يعلن عن 51 اصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة الخليل إرتفاع حصيلة الإصابات خلال المواجهات في مدينة الخليل إلى ٢٢ إصابة بالرصاص الحي، بينها إصابتين خطيرتين بالرأس وأخرى في الصدر الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن طعن فلسطيني في سوق "محانِه يهودا" في القدس المحتلة وحالته حرجة "لأول مرة حماس تقصف مشارف حيفا وتصل الصواريخ إلى هناك بحسب مراسل ريشت كان " فلسطين المحتلة: أصوات المرابطين وتكبيرات العيد من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة .. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الإحتلال يتحدث عن إصابة مستوطن برصاص فلسطينيين خلال مواجهات في اللد المحتلة. فلسطين المحتلة: استشهاد منفذ عملية إطلاق النار على سيارة المستوطنين قرب مستوطنة أرئيل جنوب غرب نابلس قوات الاحتلال تساند المستوطنين في مواجهات مع فلسطينيين وتعتدي عليهم في مدينة حيفا
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"لأول مرة حماس تقصف مشارف حيفا وتصل الصواريخ إلى هناك بحسب مراسل ريشت كان "

العرب اليوم -

العرب اليوم - "لأول مرة حماس تقصف مشارف حيفا وتصل الصواريخ إلى هناك بحسب مراسل ريشت كان "

حركة حماس
القدس المحتلة - العرب اليوم

لأول مرة حماس تقصف مشارف حيفا وتصل الصواريخ إلى هناك بحسب مراسل ريشت كان
 

 

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لأول مرة حماس تقصف مشارف حيفا وتصل الصواريخ إلى هناك بحسب مراسل ريشت كان لأول مرة حماس تقصف مشارف حيفا وتصل الصواريخ إلى هناك بحسب مراسل ريشت كان



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