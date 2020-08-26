البرلمان اليوناني يصادق على اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية مع مصر وإيطاليا

أعلنت رئاسة البرلمان اليوناني ، مساء اليوم الأربعاء، مصادقة البرلمان بالأغلبية على اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية في المتوسط مع مصر و إيطاليا لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة وبموجب هاتين الاتفاقيتين، تعترف الدول الثلاث بأن الجزر اليونانية لها جرف قاري ومنطقة اقتصادية في المقابل، ترى تركيا أن الجزر اليونانية حتى الكبيرة مثل كريت ورودس لها فقط مياه إقليمية، وهو ما أدى في الأسابيع الماضية إلى نشوب واحدة من أخطر الأزمات في البحر المتوسط منذ عقود.