الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في سماء دمشق
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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في سماء دمشق

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العرب اليوم - الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في سماء دمشق

سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق
دمشق - العرب اليوم

ذكرت وسائل إعلام سورية أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق، وذلك وسط أصوات انفجارات في سماء العاصمة

يتبع...

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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في سماء دمشق الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في سماء دمشق



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