وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص يعدون القمة الثلاثية المقبلة في جزيرة كريت

اجتمع وزير الخارجية المصري سامح شكري ، مع كل من نيكوس كوتزياس وزير خارجية اليونان، ونيكوس خريستوذوليديس وزير خارجية قبرص.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، أن اللقاء تناول الإعداد للقمة القادمة لآلية التعاون بين الدول الثلاث، والمقررة في جزيرة “كريت” باليونان