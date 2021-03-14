وزير الخارجية الأميركي يؤكد مستعدون للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل إنهاء الحرب في اليمن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الاثنين، إن الوزير أنتوني بلينكن أكد في اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي في اليمن مارتن غريفيث، استعداد واشنطن للتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، لإنهاء الصراع هناك.

وأضاف المتحدث، إن بلينكن أعرب عن قلق الولايات المتحدة بشأن الصراع في اليمن، وأكد أن واشنطن تدعم يمنًا موحدًا ومستقرًا، مشدداً على أن جهود الولايات المتحدة بقيادة المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، تهدف إلى تنشيط الجهود الدبلوماسية، إلى جانب الأمم المتحدة وغيرها، لإنهاء الحرب في اليمن.