مسؤول سعودي يعلن ان المملكة لم تتورط في اختفاء خاشقجي ومتعاطفون مع عائلته

نفى مسؤول سعودي رفيع المستوى "بشكل قاطع تورط بلاده في اختفاء الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي زذلك ردا علي اسئله لشبكة سي ان ان .

" ننفي بشكل قاطع أي تورط في اختفاء جمال. في هذه المرحلة، تتمثل أولويتنا في دعم التحقيق، بدلاً من الاستجابة للتعليقات المتطورة التي لا ترتبط مباشرة بتلك الجهود "

وأضاف: "إن رفاه جمال، كمواطن سعودي، هو شغلنا الشاغل ونحن نركز على التحقيق كوسيلة للكشف عن الحقيقة وراء اختفائه". مضيفا: "تعاطفنا مع العائلة في هذا الوقت العصيب"".