جماعة الحوثي تتبنى هجوم مرابض الطائرات الحربية في جازان بطائرة مسيرة

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية الخميس، استهداف مرابض الطائرات في مطار محافظة جازان في السعودية بطائرة مسيرة مفخخة.

وكتب الناطق باسم القوات المسلحة للحوثيين العميد يحيى سريع على "تويتر": "تمكن سلاح الجو المسير بفضل الله، من استهداف مرابض الطائرات الحربية بمطار جيزان بطائرة نوع قاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف ردا على استمرار العدوان والحصار على بلدنا العزيز".

من جهته، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب مدينة جازان جنوبي المملكة.

وقال في بيان له: "اعترضت قوات الدفاع الجوي للتحالف ودمرت طائرة دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون تجاه المملكة".

وأضاف، أن "محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها"، مشددا على أن "المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الحوثيين تعد جرائم حرب".

وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".