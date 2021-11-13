اختراق مكتب التحقيقات الفيدرالي وتسريب آلاف رسائل البريد الإلكتروني

قالت وسائل إعلام أميركية، اليوم السبت، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي، تعرض لهجوم إلكتروني، سربت على أثره آلاف رسائل البريد الإلكتروني.ونقلت وكالة وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، عن مكتب التحقيقات الفدرالي قوله إن، "هذه المشكلة لم تنته بعد، ولا يمكننا في الوقت الحالي تقديم أي معلومات إضافية".

يتبع..