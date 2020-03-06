الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى يعلن فتح الطواف من صباح السبت لغير المعتمرين

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، ليل الجمعة السبت، فتح الطواف في صحن الكعبة المشرفة بدءا من فجر السبت لغير المعتمرين. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن السديس قوله إن "العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمر بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارا من فجر السبت وفق الخطة المرسومة لذلك".

وأكد السديس على "ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع جميع العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه"، لافتا الانتباه إلى حرص القيادة الرشيدة على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين. وفي وقت سابق، أعادت السعودية فتح المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة بعد إغلاقهما لتعقيمهما بهدف وقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه وفقا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصي بها من قبل الجهات المختصة، ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة، فقد تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة.