وصلت قافلة تتكون من حوالي 1700 مهاجر من أميركا الوسطى إلى مدينة "بيدراس نيغراس" المكسيكية الحدودية مع الولايات المتحدة.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية عن وزارة الأمن الداخلي قولها إنها لن تسمح "للقافلة غير القانونية" بالعبور إلى الأراضي الأميركية.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستين نيلسون - حسبما نقلت الشبكة "وصل ما يقرب من 2000 أجنبي إلى شمالي المكسيك في قافلة تسعى إلى عبور الحدود إلى ولاية تكساس. وإنه لن يتم السماح بالدخول غير القانوني ونحن مستعدون لمنعها".