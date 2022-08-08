الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتوقيع الأطراف التشادية على اتفاق السلام
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الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتوقيع الأطراف التشادية على اتفاق السلام

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العرب اليوم - الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتوقيع الأطراف التشادية على اتفاق السلام

أنطونيو غوتيريش الامين العام للامم المتحدة
نيويورك - العرب اليوم

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتوقيع السلطات الانتقالية ومجموعات سياسية عسكرية في تشاد على اتفاق الدوحة للسلام اليوم في العاصمة القطرية. ووصف غوتيريش في رسالة مصورة بثت أثناء مراسم توقيع الاتفاق بأنه لحظة مهمة للشعب التشادي، ومنعطف مهم في تاريخ تشاد، معرباً عن شكره لدولة قطر على استضافتها حوار الدوحة الذي توج بهذا الاتفاق.
وأكد أن الحوار الوطني سيوفر فرصة تاريخية لوضع تشاد على طريق النظام الدستوري والسلام المستدام، وأن يكون الحوار شاملاً وممثلاً لتنوع المشهد السياسي والاجتماعي في تشاد.

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الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتوقيع الأطراف التشادية على اتفاق السلام الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتوقيع الأطراف التشادية على اتفاق السلام



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