الاتحاد الأوروبي يُعلن استئناف مفاوضات النووي الإيراني في فيينا الثلاثاء

أعلن الاتحاد الأوروبي أن المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني التي تعقد في فيينا، سيتم استئنافها الثلاثاء وأشارت مذكرة صدرت في بروكسل اليوم الاثنين، إلى أنه بعد توقف قصير، ستستأنف الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) غدا 8 فبراير.