الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

أفادت الوكالة الرسمية السورية للأنباء بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق. وقال مراسل الوكالة إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق دون كشف التفاصيل عن طبيعتها.

وأشارت الوكالة في وقت لاحق بأن الدفاع الجوي تصدى لدفعة صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري. من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه رصد سماع دوي عدد من الانفجارات هزت مناطق العاصمة دمشق وريفها. ووفقاً لمعلومات "المرصد" فإن الانفجارات ناجمة عن قصف إسرائيلي طال مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في محيط مطار دمشق الدولي، فيما تمكنت الدفاعات الجوية من التصدي لعدة أهداف منها.