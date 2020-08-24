السراج يجدد دعوته إجراء انتخابات عامة في شهر مارس المقبل

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، نيته إجراء تعديل وزاري عاجل خاصة في ما يتعلق بالوزارات الخدمية وأكد السراج، خلال كلمة متلفزة له اليوم الاثنين، أن اختيار الوزراء الجدد سيكون على أسس الكفاءة والقدرات وطهارة اليد وتابع قائلا: "قد نلجأ إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتنفيذ التعديلات الحكومة لتجاوز مشكلة المحاصصة ودعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المؤسسات القضائية ومكتب النائب العام إلى إجراءات حازمة تجاه كل موظف عام تطاله شبهة الفساد.