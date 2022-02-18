بايدن يؤكد روسيا ستحاول مهاجمة أوكرانيا في الأيام القريبة

اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ان روسيا ستحاول مهاجمة أوكرانيا "خلال الأيام القريبة" باستغلال "مبرر كاذب"، متهما قوات دونباس بانتهاك وقف إطلاق النار.