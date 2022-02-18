بايدن يؤكد روسيا ستحاول مهاجمة أوكرانيا في الأيام القريبة
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بايدن يؤكد روسيا ستحاول مهاجمة أوكرانيا في الأيام القريبة

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العرب اليوم - بايدن يؤكد روسيا ستحاول مهاجمة أوكرانيا في الأيام القريبة

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واشنطن - العرب اليوم

اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ان روسيا ستحاول مهاجمة أوكرانيا "خلال الأيام القريبة" باستغلال "مبرر كاذب"، متهما قوات دونباس بانتهاك وقف إطلاق النار.

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بايدن يؤكد روسيا ستحاول مهاجمة أوكرانيا في الأيام القريبة بايدن يؤكد روسيا ستحاول مهاجمة أوكرانيا في الأيام القريبة



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