السودان تبحث مع يوناميد الوضع في دارفور

التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي اليوم في الخرطوم رئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة في دارفور "يوناميد" جيرمايا مامابولو.

وبحث اللقاء حماية المدنيين داخل السودان ومنع حدوث أي صدامات بين المجتمعات المختلفة في معسكرات النازحين بولايات دارفور.