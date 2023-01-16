مقتل 6 أشخاص بينهم أم ورضيعها بإطلاق للنار على منزل في كاليفورنيا
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مقتل 6 أشخاص بينهم أم ورضيعها بإطلاق للنار على منزل في كاليفورنيا

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العرب اليوم - مقتل 6 أشخاص بينهم أم ورضيعها بإطلاق للنار على منزل في كاليفورنيا

الشرطة الأميركية
واشنطن_العرب اليوم

 أعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقتل 6 أشخاص بينهم أم ورضيعها بإطلاق للنار على أحد المنازل.

وذكرت شبكة "abc7" الأمريكية أن السلطات استجابت في وقت مبكر من صباح الاثنين، حوالي الساعة 03.30 دق، بعد سماع طلقات متعددة في مجمع السكني.

وعند وصول قوات الشرطة على الموقع، عثرت على بعض الضحايا في الشارع بينما تم العثور على آخرين في المنزل.

وقال قائد شرطة مقاطعة تولاري، مايك بودرو، في إفادة صحفية، "نحن لا نعتقد أن هذا العمل من قبيل العنف العشوائي، هذه العائلة كانت مستهدفة".

وأضاف: "نعتقد أن هناك عصابات متورطة في هذا المشهد، وهناك تحقيقات بشأن المخدرات".

وأشار إلى أن هناك ما لا يقل عن اثنين من المشتبه بهم لم يتم القبض عليهما بعد، "نريد التأكد من أننا نفعل كل ما يلزم من أجل تحقيق العدالة للضحايا".

وأشارت الشبكة إلى أنه وقبل أسبوع واحد فقط، تم إجراء أمر تفتيش في هذا المنزل بحثا عن المخدرات

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مقتل 6 أشخاص بينهم أم ورضيعها بإطلاق للنار على منزل في كاليفورنيا مقتل 6 أشخاص بينهم أم ورضيعها بإطلاق للنار على منزل في كاليفورنيا



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