تفاصيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي حول الجولان

لقي تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القرار الجديد الذي يدين احتلال إسرائيل للجولان ويؤكد تبعيته لسوريا معارضة 16 دولة من أصل 41 في مؤشر خطير على تطور هذه القضية.