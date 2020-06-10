بيلوسي تطالب بإزالة 11 تمثالا لرموز الحرب الأهلية الأميركية من مقر الكونغرس

دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الكونغرس، إلى اتخاذ خطوات سريعة لإزالة 11 تمثالا في مقر الكونغرس، لقادة وجنود إبان الحرب الأهلية الأميركية.