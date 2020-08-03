جهاز مكافحة الإرهاب يعلن تفاصيل توقيف دواعش في العراق

كشف قائد جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، عبد الوهاب الساعدي عن إلقاء القبض على بعض خلايا عصابات داعش خلال اليومين الماضيين، فيما أشار إلى عمليات كبرى في الأيام المقبلة.وقال الساعدي لوكالة الأنباء العراقية إن "جهاز مكافحة الإرهاب عمله استخباري في جميع القضايا التي تتطلب مكافحة الإرهاب في هذا البلد"، مبينا أن "الجهاز عملياته مستمرة ضد بقايا عصابات داعش".وأضاف أن "جهاز مكافحة الإرهاب شخّص الأسلوب الجديد الذي استخدمته عصابات داعش"، مبينا أن "الأيام المقبلة ستشهد عمليات كبرى لملاحقة بقايا عصابات داعش".ولفت الساعدي إلى "وجود تنسيق مع جهاز المخابرات ووزارة الدفاع والشرطة الاتحادية بشأن عمليات ملاحقة فلول داعش".وكانت قد كشفت قيادة العمليات المشتركة، عن استراتيجية جديدة لملاحقة الخلايا الإرهابية، مشيرة إلى أن عصابات "داعش" تحاول استغلال ارتفاع درجات الحرارة وظرف البلد الصحي لتنفيذ هجمات إرهابية.وقال المتحدث العسكري باسم القيادة المشتركة لوكالة الأنباء العراقية: إن "عصابات داعش الإرهابية ومن خلال خلاياها المتنقلة وبعض الحواضن تحاول استغلال ارتفاع درجات الحرارة، وظرف البلد الصحي المتمثل بجائحة كورونا لتنفيذ عمليات إرهابية لاسيما في المناطق الصحراوية".وأضاف: "عصابات داعش تعتقد بأن عملياتها الإرهابية ستضع لها وجودا وستؤثر على الوضع الأمني في البلاد".ولفت إلى أن "هناك استراتيجية جديدة مبنية على الأسس الاستخبارية من خلال تفعيل الجهد الاستخباري الأمني لملاحقة الخلايا الإرهابية".وأوضحت قيادة العمليات المشتركة أن "جميع الوكالات الاستخبارية التابعة للأجهزة الأمنية تعمل على تكثيف الجهود، لملاحقة فلول داعش".وأكدت أن "التحالف الدولي بدوره يقوم بتزويد القوات الأمنية بالمعلومات الاستخبارية وكذلك الاستطلاع الجوي، وفي بعض الأحيان تنفيذ ضربات بناء على طلب من قيادة العمليات المشتركة، للإسهام في محاربة بقايا داعش، وتزويد الوحدات العسكرية بكاميرات حرارية لمراقبة ومتابعة العناصر الإرهابية".