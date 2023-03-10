إسرائيل تعلن تنفيذ عملية عسكرية في طولكرم بالضفة الغربية

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية عسكرية في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، تخللتها اشتباكات مسلحة.

وأكد المتحدث أن قوات الأمن الإسرائيلية اقتحمت منزل منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب مساء الخميس، والتي أسفرت عن إصابة 5 إسرائيليين.

وقال إن قوات الأمن قامت بـ"بمسح هندسي" للمنزل الواقع في قرية نعلين غرب رام الله، لدراسة إمكانية هدم المنزل وفقًا للقرارات التي سوف تتخذ.

كما تم اعتقال اثنين من أبناء عائلة منفذ العملية وتم نقلهما للتحقيق في جهاز الشاباك، على حد قوله.