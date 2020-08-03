عون يقرّر الموافقة على استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي ويعيّن شربل وهبة بديلًا عنه

وقّع الرئيسان ميشال عون وحسان دياب مرسوم قبول استقالة الوزير ناصيف حتي ومرسوم تعيين السفير شربل وهبة وزيرًا للخارجية والمغتربين.وتلا الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية المراسيم بعد توقيعها قائلا: قُبلت استقالة حتي وعُيّن شربل وهبة وزيرا للخارجية والمغتربين.وكان وزير الخارجية ناصيف حتي، قدّم استقالته لرئيس الحكومة حسان دياب وغادر السراي الحكوميّ من دون الإدلاء بأي تصريح، وبعد تقديم إستقالته من الحكومة، صدر عن حتّي بيانٌ شرح خلاله الأسباب.وفي وقت سابق، أكد حتي في تصريحات صحفية، أنه سيقدم استقالته أمام رئيس الوزراء حسان دياب اليوم، احتجاجاً على الأداء الحكومي في أكثر من ملف حيويّ.وتفتح الاستقالة الباب أمام توقعات بتغييرات حكومية متوقعة بعد أن سربت مصادر حكومية أن البحث بدأ أمس عن بديل لناصيف حتي.من جهة أخرى غرد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، قائلا: "تعد استقالة وزير الخارجية ناصيف حتّي رسالة بحد ذاتها.. فهل تسهم تلك الصرخة التي تنبع من احباط عميق في وضع لبنان على سكة الإصلاح؟ هل تساعد على اتخاذ تدابير لرعاية اللبنانيين الذين ينزلقون يوما بعد يوم في هوة الفقر واليأس؟"