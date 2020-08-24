السراج يعلن نيته إجراء تعديل وزاري

أعلن رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، نيته إجراء تعديل وزاري عاجل، خاصة في ما يتعلق بالوزارات الخدمية وقال السراج إنه «بموجب مسؤولياتي السياسية والوطنية سأتخذ بعض القرارات ومنها تعديل بعض الحقائب الوزارية»، وفقا لبوابة "الوسط" الليبي وأكد، خلال كلمة متلفزة له بثت على قناة الرسمية مساء الإثنين، أن اختيار الوزراء الجدد سيكون على أسس الكفاءة والقدرات وطهارة اليد وتابع السراج: «قد نلجأ إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتنفيذ التعديلات الحكومة لتجاوز مشكلة المحاصصة».