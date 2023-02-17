سورينام متظاهرون يقتحمون البرلمان احتجاجا على ارتفاع سعر الوقود

أفادت "أسوشيتد برس" بأن مئات المتظاهرين اقتحموا يوم الجمعة برلمان سورينام وهشموا نوافذ ونهبوا شركات بالجوار احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.

واشتبك المتظاهرون في العاصمة باراماريبو مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع في محاولة للسيطرة عليهم، في حين لم يتضح على الفور ما إذا كانت إصابات قد وقعت جراء الاشتباك، وفق "أسوشيتد برس".

طالب المتظاهرون بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، باستقالة الرئيس تشاندريكابيرساد سانتوخي، الذي رفع مؤخرا دعم الدولة للوقود والكهرباء بناء على توصية من صندوق النقد الدولي.

كما أعرب المتظاهرون عن اعتراضهم على ارتفاع أسعار السلع الأساسية الأخرى، وتراجع قيمة العملة المحلية، دولار سورينام.

كما طالب المتظاهرون باستقالة نائب الرئيس، روني برونزويك، من حزب التحرير والتنمية العام.

من جهتها، دانت السلطات الاحتجاج العنيف، معتبرة أن المسؤولين عنه سيقدمون للعدالة.

وقالت إدارة سانتوخي في بيان إن "الحكومة تحترم حق الجميع في الاحتجاج، لكنها لن تتسامح مع سلوك مثل الذي ظهر اليوم".

هذا ودعت اثنتان على الاقل من النقابات العمالية إلى إضرابات دفعت المصارف والموانئ والمدارس إلى إغلاق أبوابها.

وانتهت الاحتجاجات في العاصمة في وقت مبكر من بعد ظهر الجمعة، وعاد الهدوء إلى الشوارع.

جدير بالذكر أن رفع الدعم أدى أيضا إلى اضطرابات داخل الحكومة، حيث انسحب أعضاء حزب سورينام الوطني يوم الأربعاء الماضي من الائتلاف الحاكم لسانتوخي المنتمي إلى حزب الإصلاح التقدمي.