استهداف سفينة حربية ايرانية قرب سواحل ميناء بندر عباس
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استهداف سفينة حربية ايرانية قرب سواحل ميناء بندر عباس

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العرب اليوم - استهداف سفينة حربية ايرانية قرب سواحل ميناء بندر عباس

السفينة التي تعرضت للتفجير
لندن - مارك ضو

قالت انباء عاجلة وصلت العاصمة البريطانية ان سفينة حربية ايران تعرضت لهجوم الحق بها اضرارا بليغة . وقالت المصادر ان الحادث  وقع على مسافة غير بعيدة عن سواحل مدينة بندر عباس المطلة على الخليج العربي  . و قالت  معلومات أخرى انه لم يعرف بالضبط ما اذا كانت السفينة تعرضت للتفجير او شب داخلها حريق ،كما لم تعلن اي جهة عن مسؤوليتها عن استهدف السفينة التي يصل طولها الى مئتي متر على الاقل  ، ولا حجم الخسائر التي لحقت بها . واوضحت مصادر اخرى ان السفينة الحربية تدعىً" خارك"وهي سفينة حربيةمن ضمن قطع الاسطول الحربي الذي تفاخر ايران بتجهيزه وقدراته العسكرية التي تصل  الى  حد تحدي البحرية الاميركية العاملة في المنطقة وحتى استفزازها   في بعض الاحيان .

 

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استهداف سفينة حربية ايرانية قرب سواحل ميناء بندر عباس استهداف سفينة حربية ايرانية قرب سواحل ميناء بندر عباس



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