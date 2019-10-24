جرحى في صفوف المتظاهرين في لبنان ووصول تعزيزات أمنية

تجدد التوتر في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، إثر اختراق مجموعات حزبية من مناصري حزب الله صفوف المتظاهرين، مما أدى إلى حصول تدافع مع المحتجين.

وأعلن الصليب الأحمر، الخميس، أنه تم نقل 6 جرحى إلى مستشفيات بيروت جراء التدافع في الساحة، في حين أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بوصول تعزيزات أمنية إلى الساحة ومحيطها حيث عملت على ضبط الأجواء.

وتصاعد الغضب الشعبي في مختلف المدن اللبنانية مع دخول الاحتجاجات أسبوعها الثاني، وذلك في أعقاب كلمة للرئيس اللبناني ميشال عون ، والذي أبدى استعداده للقاء ممثلين عن المتظاهرين الذين يفترشون الساحات والشوارع منذ أسبوع، احتجاجا على أداء الطبقة السياسية، للاستماع إلى "مطالبهم".