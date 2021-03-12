رئيس المجلس الرئاسي الليبي يعلن إجراء انتخابات حرة ونزيهة هدفنا الأسمى

قال الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، إن "الهدف الأسمى" الذي سيعمل على تحقيقه مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في البلاد هو إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة هذا العام.وأضاف المنفي في كلمة مسجلة بثت الجمعة، أن العمل سينصب على التأسيس لعملية مصالحة وطنية، والعمل على تعزيز السلم واستدامته.

وأفاد بأن "كل هذه الجهود الغرض منها هو تحقيق الهدف الأسمى وهو إجراء انتخابات حرة شفافة ونزيهة في ذكرى الاستقلال القادمة"، في إشارة إلى الموعد المحدد للانتخابات في 24 من ديسمبر المقبل.وتابع: "لن ننفك مرة تلو الأخرى للتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها من أجل ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وتعزيز قيمة إلزامية النصوص القانونية.. ضمان نجاح العملية الديمقراطية السبيل الوحيد والأمثل كي نتجاوز الأزمة التي تمر بها ليبيا".